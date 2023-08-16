«Бьет посуду, выпадает из окна и тут же возвращается»: в Кирове продают кошку за 10 миллионов

Глядя на эту красавицу, как-то сомневаешься, что она способна на такие злодеяния. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили кошку. Все бы ничего, но цена за обычного, казалось бы, зверька, взвинчена буквально до небес: продавец просит за питомца 10 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Сам текст весьма экспрессивный. По словам хозяина, кошка, кхм, оставляет продукты жизнедеятельности по углам, и новому владельцу предлагается самостоятельно приучать ее к лотку. Из других отличительных черт - «бьет посуду, кусается, выпадает из окна (но тут же возвращается), общается с птицами, ест мух».

Одно непонятно, зачем ставить такую высокую цену за животное, если оно так не по душе? Вероятнее всего, это просто прикол. Либо же хозяин надеется так компенсировать свои моральные страдания.