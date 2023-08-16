В Кировской области полицейские нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Женщина приехала на сбор грибов и заблудилась. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области полицейские помогли найти заблудившуюся пенсионерку. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел 2 августа. Около 13 часов в Куменский отдел поступило сообщение: пропала женщина. Супруги приехали из Кирова в район для сбора грибов, в процессе разошлись в разные стороны. В итоге женщина заблудилась и не смогла сама выйти к машине.

Удалось установить примерный район нахождения кировчанки - около 35 км от Кумен. Прибывшие на место полицейские разбились на группы и начали прочесывать лес. Проблем доставляла болотистая местность, к тому же мобильная связь периодически терялась. Правоохранители использовали громкоговоритель, чтобы подавать сигналы.

В итоге женщину удалось разыскать, успокоить ее и вернуть супругу. А вскоре в полицию пришло письмо с благодарностью.

- Сотрудники действовали четко, слажено и очень профессионально. Они с достоинством представляют Министерство внутренних дел России. Благодарю за мое спасение, низкий им поклон! - написала спасенная пенсионерка.