Нуждается в медпомощи: в Кировской области ищут пропавшего пенсионера

Волонтеры просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут без вести пропавшего пенсионера. В последний раз Николая Баранова видели 14 августа в деревне Орешник Уржумского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю Федоровичу 74 года, рост 165 см, плотного телосложения, у него седые волосы и серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в красно-коричневую спецодежду и темные зимние сапоги. Волонтеры предупреждают, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.