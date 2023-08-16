В Кирове временно отключили светофор на перекрестке Ленина и Герцена

Ремонт пройдет до середины дня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове до середины дня выключили светофор на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

Регулировщик отключили сегодня, 16 августа. Как пояснили в ведомстве, это связано с ремонтными работами. Ограничение продлится с 08.00 до 13.00.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения! Будьте внимательны к пешеходам и не забывайте ориентироваться по знакам приоритета, - добавили в пресс-службе городской ГИБДД.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове из-за дефекта на трубах участок улицы Карла Либкнехта сузят до 1 полосы. На работы и восстановление благоустройства потребуется две недели.