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НовостиОбщество16 августа 2023 7:23

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Кирове

В Кирове сборы ребенка в школу в среднем обошлись в 12 тысяч рублей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В основной набор вошли одежда, обувь, спортивная форма, рюкзак и канцелярия.

В основной набор вошли одежда, обувь, спортивная форма, рюкзак и канцелярия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты сервиса SuperJob выяснили, в какую сумму обошлись сборы ребенка в школу в Кирове. Опрос проводился среди кировчан с 21 июля по 14 августа текущего года.

В основной набор вошли одежда, обувь, спортивная форма, рюкзак и канцелярия. Родители школьников оценили расходы в среднем в 12 тысяч рублей.

Дороже всего сборы ребенка в школу оказались в Москве. Горожане потратили на подготовку в среднем 15 тысяч рублей. Наиболее экономным основной набор для школьника оказался в Волгограде. Родители приобрели все необходимое за 11 300 рублей.

Напомним, что в регионе подорожали корма для животных и обручальные кольца. Подробнее об изменении цен на товары и услуги рассказали в Кировстате.