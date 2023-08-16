Билеты на домашние матчи «Динамо» подорожают на 150 рублей

Сейчас наш клуб на 4-м месте в турнирной таблице. Фото: ФК «Динамо-Киров»

В субботу, 19 августа, «Динамо-Киров» играет матч Первенства России среди команд Второй лиги (дивизион Б). Кировчан ждет игра против футболистов «Твери».

Матч состоится в 16 часов на стадионе ВятСШОР. Билеты на него будут платными (150 рублей), раньше можно было пройти «за так».

Купить билеты можно в сообществе команды ВКонтакте или в кассах на входе.

По итогам 4 туров «Динамо-Киров» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы в группе 2. В активе кировчан 3 победы и 9 очков.