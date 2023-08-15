В Кировской области с помощью дрона нашли заблудившегося в лесу подростка

Подросток заблудился в лесу, и его искали при помощи дронов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел на днях. Семья приехала в лес в пригороде Кирова за грибами. Собирая вещи, родители упустили из виду 15-летнего подростка, которого вскоре и хватились. Самостоятельно найти его не удалось, мобильная связь не работала. Взрослым пришлось выходить из леса, ловить сигнал и сообщать о пропавшем ребенке.

Полиция приняла решение искать подростка с помощью дрона. Установив примерный квадрат, где мог находиться «потеряшка», правоохранители осматривали участки местности с воздуха. К вечеру с помощью беспилотника ребенка удалось обнаружить. Выйдя на местность, стражи порядка нашли его в лесу и проводили к родителям.

- Использование беспилотной летательной техники для поиска без вести пропавших в природной среде будет продолжено, - добавили в пресс-службе ведомства.