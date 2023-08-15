Дом академика Бехтерева в Кирове останется без реставрации

УК пока берется только за мелкие работы. Фото: ГТРК «Вятка»

Дом академика Бехтерева (Киров, улица Казанская, 65) должны были отреставрировать к 650-летию города - к 2024 году. Однако никаких работ по факту не проведут.

Как рассказали жильцы дома ГТРК «Вятка», в план капремонта включают дома, в которых минимум 5 квартир, а у них - всего 3. Люди надеялись на ремонт к 2024 году, но в итоге его не получат. Своими силами не обойтись - и суммы крупные, и очередность согласования с чиновниками непростая. УК же берется только за работы по мелочи.

Сейчас здесь прописаны 9 человек. Дом, в котором семья Бехтеревых жила с 1860-х, разрушается на глазах. Здание включено в перечень объектов культурного наследия федерального значения, но и это не помогает.

При этом дом не считается аварийным, так что расселить людей и дать новое жилье тоже не предлагают.

Ранее в Кирове на торги под аренду выставили здания губернского роддома и кунсткамеры, а также старинный дом Окулова.