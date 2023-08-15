Стали известны самые дефицитные специальности июля в Кировской области

Наибольшая нехватка специалистов оказалась в отрасли медицины и фармацевтики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны наиболее дефицитные специальности в Кировской области. Топ за июль 2023 года составили эксперты hh.ru.

Список возглавили работники медицины и фармацевтики: на одну вакансию приходится лишь 1,1 резюме, что говорит о нехватке соискателей. В отраслях строительства и недвижимости, розничной торговли и рабочего персонала не лучшая ситуация: по 1,6 резюме на вакансию.

Нехватка специалистов ощущается также в сферах:

- автомобильный бизнес, производство, сервисное обслуживание, продажи, обслуживание клиентов - 1,7 резюме на вакансию;

- туризм, гостиницы, рестораны - 1,9;

- сельское хозяйство - 2,2;

- добыча сырья, транспорт, логистика, перевозки - 2,3;

- управление персоналом, тренинги - 2,9;

- закупки, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты - 3,2.

Почти все дефицитные специальности - рабочие. При этом, как сообщают эксперты, у каждой третьей вакансии для рабочего персонала указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, у каждой шестой - вдвое больше. Так работодатели надеются переманить сотрудников соответствующих специальностей и привлечь людей из других профессиональных сфер.