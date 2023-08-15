Кировчане прошли в полуфинал на добровольческом форуме

Добровольческий форум прошел в Саранске. Фото: kirovreg.ru

Кировчане поучаствовали в форуме добровольцев. Подробности рассказали в областном правительстве.

В форуме Уральского и Приволжского федеральных округов поучаствовали представители организаций и ведомств, чья работа связана с добровольчеством, а также органов власти по молодежной политике, реализующих региональный проект «Социальная активность» и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. От Кировской области в полуфинал прошли 17 проектов по категориям «НКО», «Бизнес» и «Волонтеры».

Мероприятие прошло в Саранске и включало в себя лекции, мастер-классы, пленарные заседания и круглые столы. Полуфиналисты также прошли образовательные блоки, направленные на решение проблем регионов, и защитили свои проекты перед экспертами.

Отметим, что цель форумов добровольцев - развитие соответствующих компетенций и навыков, а также популяризация движения и обмен практиками.