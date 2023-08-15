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НовостиОбщество15 августа 2023 9:41

В Подосиновском районе ребенок получил травму головы во время прогулки в детсаду

Мать мальчика обратилась в прокуратуру
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После обращения женщины надзорное ведомство провело проверку. Фото: прокуратура Кировской области

После обращения женщины надзорное ведомство провело проверку. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области ребенок получил травму в детском садике. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Подосиновского района. По ее словам, в июне 2023 года ее ребенок получил травму в детском саду. Во время прогулки он ударился лбом о разобранную кирпичную стену веранды. Воспитатель в это время не контролировала детей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью дошкольника был причинен легкий вред. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. В результате матери выплатили 10 тысяч рублей.