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НовостиОбщество15 августа 2023 9:18

В Кирове строят три участка улиц в ЖК «Знак»

Работы идут в соответствии с графиком
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочие трудятся на улицах Энтузиастов, Дмитрия Козулева и Капитана Плетнева. Фото: киров.рф

Рабочие трудятся на улицах Энтузиастов, Дмитрия Козулева и Капитана Плетнева. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство дорог в ЖК «Знак». Как сообщили в горадминистрации, работы идут на трех участках улиц Энтузиастов, Дмитрия Козулева и Капитана Плетнева.

На первой из них уже закончено устройство основания, специалисты укладывают слой из черного щебня. После этого начнется формирование проезжей части из асфальта, а затем подрядчик приступит к тротуарам и бортовым камням.

Как отметили в мэрии, по плану дорога предусматривает двухполосное движение в каждом направлении, обустройство освещения, ограждений, тротуара и велодорожки.

На Дмитрия Козулева рабочие занимаются основанием дороги и дренажем. На Капитана Плетнева на следующей неделе начнется укладка асфальта.

В горадминистрации добавили, что все работы идут в соответствии с графиком.