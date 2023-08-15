В Кирове строят три участка улиц в ЖК «Знак»

Рабочие трудятся на улицах Энтузиастов, Дмитрия Козулева и Капитана Плетнева. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство дорог в ЖК «Знак». Как сообщили в горадминистрации, работы идут на трех участках улиц Энтузиастов, Дмитрия Козулева и Капитана Плетнева.

На первой из них уже закончено устройство основания, специалисты укладывают слой из черного щебня. После этого начнется формирование проезжей части из асфальта, а затем подрядчик приступит к тротуарам и бортовым камням.

Как отметили в мэрии, по плану дорога предусматривает двухполосное движение в каждом направлении, обустройство освещения, ограждений, тротуара и велодорожки.

На Дмитрия Козулева рабочие занимаются основанием дороги и дренажем. На Капитана Плетнева на следующей неделе начнется укладка асфальта.

В горадминистрации добавили, что все работы идут в соответствии с графиком.