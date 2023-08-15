Жители двух районов Кирова останутся без воды 15 августа

В некоторых домах ее не будет больше суток.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кирове вновь пройдут отключения воды. О плановых ограничениях 15 августа сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи воды изменят из-за ремонтных работ по следующим адресам:
Октябрьский район с 09.00 до 19.00 (по запросу сторонних организация)
- Свердлова, 27.
Ленинский район с 09.00 до 16.00
- Комсомольская, 48, 50/1, 50/А, 50/4, 52, 93/Б.
Ленинский район с 09.00 до 19.00
- поселок Захарищевы.
Октябрьский район с 09.00 до 16.00
- поселок Сосновый.
Октябрьский район с 09.00 15 августа до 16.00 16 августа
- поселок Сосновый, Новая, 5, 7, 8, 9, 11, 13.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.