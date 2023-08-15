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НовостиОбщество15 августа 2023 7:26

Жители двух районов Кирова останутся без воды 15 августа

Плановые отключения связаны с ремонтными работами на сетях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах ее не будет больше суток.

В некоторых домах ее не будет больше суток.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове вновь пройдут отключения воды. О плановых ограничениях 15 августа сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи воды изменят из-за ремонтных работ по следующим адресам:

Октябрьский район с 09.00 до 19.00 (по запросу сторонних организация)

- Свердлова, 27.

Ленинский район с 09.00 до 16.00

- Комсомольская, 48, 50/1, 50/А, 50/4, 52, 93/Б.

Ленинский район с 09.00 до 19.00

- поселок Захарищевы.

Октябрьский район с 09.00 до 16.00

- поселок Сосновый.

Октябрьский район с 09.00 15 августа до 16.00 16 августа

- поселок Сосновый, Новая, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.