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НовостиОбщество15 августа 2023 7:22

В Кировской области реставрируют одну из старейших библиотек России

В «Герценке» началась реставрация фасадов с северной стороны
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Все работы планируют завершить до конца года. Фото: aleksandrsokolov43

Все работы планируют завершить до конца года. Фото: aleksandrsokolov43

В Кирове продолжается реставрация библиотеки имени Герцена. По информации на 15 августа, завершены работы по ремонту фасадов по южной и восточной сторонам здания.

Сейчас реставрация проходит с северной стороны. Специалисты демонтируют старые окна и устанавливают новые. Также в здании смонтировали современный узел управления отоплением.

- Месяц назад начали реставрацию библиотеки имени Герцена - памятника архитектуры конца 18 века, - отметил губернатор Кировской области в соцсетях. - По графику отставаний нет. До конца года все работы будут завершены.