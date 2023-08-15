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НовостиОбщество15 августа 2023 5:30

Треть кировчан точно не станет вахтовиками

Минусы такого метода работы - бытовые неудобства и удаленность от семьи
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Хотя многие в поиске работы обращают внимание и на вакансии для вахтовиков

Хотя многие в поиске работы обращают внимание и на вакансии для вахтовиков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

73% кировчан в целом могут рассматривать предложения о работе вахтой. Об этом по итогам опроса сообщили аналитики сервиса HeadHunter (hh.ru).

Из них 13% при поиске работы всегда обращает внимание на вакансии для вахтовиков, а еще 45% готовы попробовать, если задачи для сотрудников будут интересными.

При этом почти треть кировчан - точно не вахтовики. Особенно против такого метода работы настроены молодые люди.

Плюсы вахты - хорошие деньги, рост квалификации и возможность освоить новую профессию. Многие не против посмотреть страну (поработать на другом конце России) или рассмотреть вахтовые вакансии от известных компаний.

Минусы такого метода работы, по мнению кировчан, - это бытовые неудобства, наличие непорядочных работодателей, удаленность от семьи, тяжелый труд и «режимные» запреты в городках.