Треть кировчан точно не станет вахтовиками

Хотя многие в поиске работы обращают внимание и на вакансии для вахтовиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

73% кировчан в целом могут рассматривать предложения о работе вахтой. Об этом по итогам опроса сообщили аналитики сервиса HeadHunter (hh.ru).

Из них 13% при поиске работы всегда обращает внимание на вакансии для вахтовиков, а еще 45% готовы попробовать, если задачи для сотрудников будут интересными.

При этом почти треть кировчан - точно не вахтовики. Особенно против такого метода работы настроены молодые люди.

Плюсы вахты - хорошие деньги, рост квалификации и возможность освоить новую профессию. Многие не против посмотреть страну (поработать на другом конце России) или рассмотреть вахтовые вакансии от известных компаний.

Минусы такого метода работы, по мнению кировчан, - это бытовые неудобства, наличие непорядочных работодателей, удаленность от семьи, тяжелый труд и «режимные» запреты в городках.