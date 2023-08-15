Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 4:40

62 новые спецмашины насчитали в автопарке кировских дорожных служб

Технику распределяют в районы Кировской области
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
ГАЗель, например, передали Котельничскому дорожному управлению. Фото: kirovreg.ru

ГАЗель, например, передали Котельничскому дорожному управлению. Фото: kirovreg.ru

За 2022-2023 годы «Вятавтодор» купил 62 новые спецмашины - катки, погрузчики, фрезы, асфальтоукладчики, МТЗ и пр. Технику распределили на районы Кировской области, - сообщают в правительстве.

Как раз на днях привезли еще 3 штуки: фронтальный погрузчик для АБЗ Немы, «ГАЗель» для Котельничского ДУ № 2, автогрейдер для Гирсовского участка Мурашинского ДУ № 24.

Большая часть работ из плана-2023 «Вятавтодором» выполнена, - заверяет руководство предприятия.

Напомним, недавно депутаты разбирались в многочисленных финансовых проблемах компании. А ее руководителя заставили продать иномарку и пересесть на подержанное отечественное авто.