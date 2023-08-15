Кировское УФАС не включило «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков

Экспертиза ранее выявила технические проблемы в недостроенной школе в Долгушине. Фото: киров.рф

Комиссия кировского УФАС России рассмотрело обращения управления капитального строительства (УКС). Ранее УКС предлагало включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО СК «Монолит».

Причина - односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на строительство школы в Долгушине.

- На основании представленных документов комиссия пришла к выводу, что подрядчиком принимались меры, направленные на надлежащее исполнение условий контракта, - заключили антимонопольщики.

Сведения о «Монолите» не стали включать в реестр.

Еще одно заседание должно состояться во вторник, 15 августа: УКС предложил включить «Монолит» в реестр еще и за два жилых дома, контракт на строительство которых также был расторгнут.

А 6 сентября будет заседание по ответному выпаду «Монолита»: после жалобы застройщика УФАС завело дело на один из департаментов городской администрации.