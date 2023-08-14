Камни в почках можно раздробить лазером в обычной кировской больнице

На технику потратили 11 миллионов. Фото: kirovreg.ru

В работе урологического отделения Больницы скорой медицинской помощи задействуют лазерное оборудование.

С его помощью дробят камни в почках, мочеточнике, мочевом пузыре, а также проводят операции на мягких тканях, - уточняют в минздраве региона.

За 11 миллионов рублей взяли не только лазер, но и, к примеру, лапароскопическую стойку. Поэтому врачи овладели двум малоинвазивными и почти не травматичными операционными методами - дроблением камня ударной волной и удалением больших и плотных камней.

В этом отделении ежедневно помогают кировчанам с острыми воспалительными и хроническими заболеваниями мочевой и половой системы, повреждениями почек и органов малого таза.