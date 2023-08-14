Из-за дефекта на трубах участок улицы Карла Либкнехта сузят до 1 полосы

Дорогу заузят у дома № 106. Фото: киров.рф
В Кирове выявили очередной дефект на теплосетях. На этот раз на улице Карла Либкнехта, у перекрестка с улицей Молодой Гвардии.
Ремонтная бригада начнет восстановительные работы во вторник, 15 августа, - пишет мэрия со ссылкой на филиал «Т Плюс».
На участке, где будут земляные работы, ограничат движение транспорта: дорогу у дома № 106 по Карла Либкнехта заузят до одной полосы.
Отремонтировать трубы и восстановить благоустройство обещают за две недели.
А актуальный августовский график с адресами отключения горячей воды можно увидеть здесь.