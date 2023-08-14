Еще один детский сад в Кировской области может принимать грудничков

В садике есть специальные кровати для самых маленьких. Фото: kirovreg.ru

В Кирсе работает детский сад № 1 «Малыш», построенный по нацпроекту «Демография».

Учреждение рассчитано на 60 детей в возрасте до 3 лет. Минимальный возраст, с которого принимают ребят - 2 месяца. Сейчас младшему из воспитанников 9 месяцев.

По данным правительства Кировской области, «Малыш» - один из немногих садиков во всем регионе, который может принимать грудничков.

Детский сад хорошо оборудован: есть кровати для новорожденных, материалы для развития мелкой моторики, колясочные, игровые веранды, прогулочные зоны с навесами. На входе - видеодомофон, чтобы внутрь не проходили посторонние.

Напомним, до 2027 года регион должен получить еще 14 садиков: 10 в Кирове и 4 в районах.