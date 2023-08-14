В Кирове ковбой взял в жены дочь вождя

Жених выбрал наряд ковбоя, невеста - образ дочери вождя. Фото: Минюст Кировской области

Необычная церемония бракосочетания состоялась в Кирове. Как рассказали в областном Министерстве юстиции, пара молодоженов решила подойти к торжественному мероприятию креативно.

Запоминающаяся тематическая свадьба в стиле вестерн состоялась 12 августа во Дворце бракосочетания. Так, кировчанин Михаил облачился в наряд ковбоя ради памятной даты. Его возлюбленная Екатерина выбрала образ дочери вождя. Отметим, что оба - представители творческих профессий: музыкант и художник.

- Желаем счастливого и светлого совместного будущего! Пусть ваша креативная искра не угасает, а семейная жизнь будет интересным приключением! - добавили в Минюсте.