Кировская полиция ищет новых хозяев для отслужившей собаки

Животные отдаются безвозмездно. Фото: УМВД России по Кировской области

Кировская полиция отдает в добрые руки отслужившую собаку. Подробности рассказали в областном УМВД.

Ведомство регулярно ищет новый дом для псов, которые в силу возраста больше не могут проходить службу. Для них подыскивают хозяев, желающих приобрести нового друга. Важно то, что они должны быть в состоянии обеспечить для собаки достойную старость.

Раздача отслуживших животных проводится безвозмездно. Если вы хотите завести питомца, информацию можно получить по телефону 57-66-04 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Напомним, ранее мы также сообщали, что волонтеры ищут новых хозяев для черепах, выловленных из пруда в парке имени Кирова.