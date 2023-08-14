Не могла вспомнить обратный путь: в Омутнинске полицейские нашли пропавшую пенсионерку

Женщину нашли на одной из дорог, ведущих в лес. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Кировской области полицейские нашли пропавшую без вести пенсионерку. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась семья из Омутнинска: вечером 13 августа их 81-летняя родственница ушла из частного дома в неизвестном направлении и не вернулась. Положение осложнялось тем, что женщина может быть дезориентирована в пространстве.

Полицейские организовали поиски, отработали все направления, куда могла уйти пенсионерка, опросили очевидцев. Разыскать старушку удалось к утру 14 августа - ее обнаружили на одной из дорог, ведущих из частного сектора в лес. Женщина была напугана тем, что не может вспомнить обратный путь.

Правоохранители успокоили пенсионерку и помогли ей добраться до дома. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове без вести пропал мужчина.