В Кировской области с 5 сентября изменится расписание 11 электричек

Кировчан предупредили об изменениях в расписании. Фото: пресс-служба ГЖД

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, всего изменится расписание 11 следующих пригородных поездов:

- №6614/6613 Киров - Великая: отправление в 08.37, прибытие в 10.34. Обратно: отправление в 14.13, прибытие в 16.08;

- № 6621 Мураши - Киров: отправление в 04.17, прибытие в 06.53;

- № 6623 Мураши - Киров: отправление в 16.02, прибытие в 18.42;

- № 6624 Киров - Мураши: отправление в 06.55, прибытие в 09.33;

- № 6626 Киров - Мураши: отправление в 16.10, прибытие в 18.41;

- № 6631 Пинюг - Мураши: отправление в 01.47, прибытие в 04.15;

- № 6633 Пинюг - Мураши: отправление в 13.42, прибытие в 16.00;

- № 6634 Мураши - Пинюг: отправление в 09.35, прибытие в 11.50;

- № 6636 Мураши - Пинюг: отправление в 18.43, прибытие в 20.56;

- № 6641 Луза - Пинюг: отправление в 00.13, прибытие в 01.18;

- № 6644 Пинюг - Луза: отправление в 21.18, прибытие в 22.27.

Подробное расписание можно узнать на сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».