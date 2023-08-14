Кировский водитель такси поборется за звание лучшего в России

Кировскую область представит таксист с восьмилетним стажем Илья Скурихин. Фото: kirovreg.ru

15 и 16 августа в Чебоксарах состоится финал всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Кировскую область на федеральном этапе представит Илья Скурихин. Ему 29 лет, и в течение последних восьми лет он работает таксистом. Участвует уже не впервые, в предыдущем году не смог забрать победу в федеральном этапе, в нынешнем же настроен на победу.

Как добавили в областном правительстве, на последнем этапе конкурса за звание лучшего сразятся водители из 32 регионов страны. Им предстоит пройти три тура: тесты, соревнования между собой и творческий конкурс, где участники должны креативно рассказать о национальных и культурных особенностях регионов.

Главный приз - 150 000 рублей и новый автомобиль. Водитель, занявший второе место, получит 100 тысяч, бронзовый призер - 50 тысяч.