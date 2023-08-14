В Советске осудят мужчину, случайно устроившего смертельный пожар

Происшествие случилось в конце июня. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Советске осудят мужчину, случайно убившего свою мать. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент случился 20 июля около 4 часов утра. В одном из жилых домов в Советске вспыхнул пожар. На месте происшествия нашли тело 88-летней женщины - она задохнулась в дыму.

Позднее выяснилось, что пенсионерка была в тот день не одна в доме. По версии следствия, пожар развел ее 59-летний сын, пусть и случайно. Ведомство полагает, что мужчина неосторожно обращался с огнем при курении, будучи пьяным. Сам он в результате происшествия не пострадал.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. На данный момент расследование завершено, материалы дела направлены в суд вместе с обвинительным заключением.