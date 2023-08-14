В Кировской области до конца недели объявили высокую пожарную опасность

Огонь может вспыхнуть от любой искры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области объявили высокую пожарную опасность. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным Кировского ЦГМС, такой режим установится местами по области с 14 по 18 августа. Отметим, что высокой пожарной опасности присвоен 4 класс.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными, особенно в обращении с огнем. Запрещается разводить костры в лесу, оставлять там промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы. Водителей просят не бросать из окон автомобилей окурки - пожар может вспыхнуть из-за одной искры.

Напомним, ранее мы также сообщали, что на неделе в Кирове ожидается жара до +27 градусов.