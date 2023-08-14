«Достойны лучшей жизни»: волонтеры пристраивают черепашек из пруда у цирка

Волонтеры пристраивают трех взрослых особей. Фото: vk.com/nest_xxl

В Кирове ищут хозяев для черепашек, выловленных из пруда у цирка. Подробности сообщили в Центре реабилитации животных «Большое гнездо».

Волонтеры организации забрали черепашек после осушения пруда в парке имени Кирова. Для трех красавиц теперь ищут новый дом.

- От вас потребуется аквариум на 100 литров, ловкость рук, готовность периодически приобретать ультрафиолетовую лампу и умение любить животное таким, какое оно есть. Да, черепаху нельзя брать в руки, гладить, выпускать погулять по полу и вот это вот все, чего мы ждём от пушистого домашнего питомца, - пишут добровольцы.

Новому хозяину обещают рассказать все подробности содержания черепах. Всего пристраиваются три взрослые особи - как вместе, так и раздельно. Волонтеры надеются найти ответственных хозяев.

- Эти рептилии достойны лучшей жизни рядом с теми, кто больше их не выкинет! - добавили в Центре.