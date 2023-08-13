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НовостиОбщество13 августа 2023 15:04

За 5 лет в Кировской области поддержка семей с детьми увеличилась вчетверо

В 2023 году на эти цели выделили более 17 млрд рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

За пять лет в Кировской области поддержка семей с детьми увеличилась более чем в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировские семьи получают меры поддержки более чем на 129 тысяч детей. Это 59,1% от всего количества юных жителей области. Всего в регионе насчитывается 218 тысяч детей. В 2018 году на поддержку семьей потратили 3,9 млрд рублей. В 2023 году на эти цели выделили 17,3 млрд рублей. Таки образом, за пять лет сумма выросла в 4,4 раза.

Поддержка направлена на повышение рождаемости, улучшение жилищных вопросов и повышение уровня жизни.