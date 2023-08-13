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НовостиПроисшествия13 августа 2023 13:12

ДТП на перекрестие Чистопрудненской и Попова в Кирове: «Лада» сбила велосипедистку

В Кирове «Лада» сбила велосипедистку
Алексей ЕЛАГИН
Скорая приехала через 10 минут

Скорая приехала через 10 минут

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 13 августа, в Кирове «Лада» сбила велосипедистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Кировчано».

По словам очевидцев, авария произошла в микрорайоне Чистые пруды. На перекрестие улиц Попова и Чистопрудненской столкнулись велосипедистка и «Лада». В результате ДТП пострадала девушка, которая передвигалась на двухколесном транспорте. Горожане сообщили, что скорая приехала ровно через 10 минут.

– Девушку подняли, усадили в карету, оказали помощь, – рассказали очевидцы.