В Кировской области построят еще 14 детских садов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области планируют построить еще 14 дошкольных учреждений. Об этом говорится региональной адресной программе «Строительство» на 2023-2027 годы.

В перечень объектов, необходимо для развития инфраструктуры Кировской области, вошли 14 детских садов. В общей сложности на возведение этих объектов планируют потратить 2,68 млрд рублей. Стоимость строительства одного дошкольного учреждения начинается от 100 млн рублей.

Планируется, что 10 детских садов построят в Кирове. Остальные появятся в Кильмези, Уржуме, Орлове и Санчурске. Самый большой детский сад откроют в Кирове. Это дошкольное учреждение появится в жилом комплексе «ZNAK». Планируется, что строительство объекта завершится в 2027 году. Это самый дорогой сад из 14. На его возведение планируют потратить 288 млн рублей.