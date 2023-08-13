В Кирово-Чепецке почти на месяц перекроют улицу Школьную

Это решение связано с реконструкцией теплосетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирово-Чепецке почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Школьной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют в районе домов №6/1 и №8/1. Такое решение связано с реконструкцией теплосетей. Ограничения начнут действовать со вторника, 15 августа. Планируется, что все необходимые работы завершатся к 10 сентября. Тогда ограничения будут сняты.