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НовостиОбщество13 августа 2023 10:51

В Кирово-Чепецке почти на месяц перекроют улицу Школьную

Ограничения начнут действовать с 15 августа
Алексей ЕЛАГИН
Это решение связано с реконструкцией теплосетей

Это решение связано с реконструкцией теплосетей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирово-Чепецке почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Школьной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют в районе домов №6/1 и №8/1. Такое решение связано с реконструкцией теплосетей. Ограничения начнут действовать со вторника, 15 августа. Планируется, что все необходимые работы завершатся к 10 сентября. Тогда ограничения будут сняты.

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка