Рождаемость в Кировской области снизилась до минимума с 2000 года

Рождаемость падает с 2014 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Рождаемость в Кировской области достигла исторического минимума с 2000 года. Об этом сообщает Росстат.

За первую половину 2023 года в Кировской области родились 4234 ребенка. Это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков, рождаемость стала минимальной с 2000 года. Этот показатель падает с 2014 года. В 2013 году в Кировской области родился 17 141 ребенок, а в 2022 – 9047. В Росстате ожидают, что по итогам 2023 года рождаемость будет еще ниже.

При этом смертность в Кировской области также снижается. За первое полугодие этот показатель сократился на 17,3%.