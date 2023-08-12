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НовостиПроисшествия12 августа 2023 15:09

В Кировской области лосиха выбежала на дорогу и погибла под колесами авто

В Кировской области иномарка насмерть сбила лосиху
Алексей ЕЛАГИН
Водитель в аварии не пострадал

Водитель в аварии не пострадал

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В пятницу, 11 августа, в Афанасьевском районе автомобиль RAM 1500 насмерть сбил лосиху. Об этом пишет газета «Призыв».

Авария произошла около девяти вечера. Житель Нижнего Новгорода ехал за рулем RAM 1500 по федеральной трассе. На 888-м километре, в районе Андриенок, автомобиль сбил лосиху, которая перебегала дорогу.

В результате ДТП животное погибло. Водитель в аварии не пострадал. У автомобиля механические повреждения лобового стекла, крыши и двери.