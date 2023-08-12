Не уступил дорогу: в Кировской области Opel сбил 13-летнего велосипедиста

Авария произошла в поселке Афанасьево Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 12 августа, в поселке Афанасьево Opel Astra сбил 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Авария произошла в девять утра в центре поселка. По предварительным данным, водитель Opel выезжал с прилегающей территории по улице Советской. При этом он не уступил дорогу велосипедисту. В итоге машина сбила подростка.

В результате ДТП пострадал мальчик. Он получил ушибы. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.