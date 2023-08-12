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НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:39

Не уступил дорогу: в Кировской области Opel сбил 13-летнего велосипедиста

В Кировской области Opel сбил 13-летнего велосипедиста
Алексей ЕЛАГИН
Авария произошла в поселке Афанасьево

Авария произошла в поселке Афанасьево

Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 12 августа, в поселке Афанасьево Opel Astra сбил 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Авария произошла в девять утра в центре поселка. По предварительным данным, водитель Opel выезжал с прилегающей территории по улице Советской. При этом он не уступил дорогу велосипедисту. В итоге машина сбила подростка.

В результате ДТП пострадал мальчик. Он получил ушибы. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.