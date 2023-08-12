В Кировской области водитель спас сокола со сломанным крылом

Хозяин назвал сокола Валерой. Фото: управление ветеринарии Кировской области

В Слободском водитель грузовика спас сокола пустельгу, у которого было сломано крыло. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.

Водитель увидел сокола под машиной во время стоянки. Мужчина отнес птицу на клинический осмотр. Выяснилось, что у пернатого сломано крыло. Ветеринары обработали рану. Других проблем со здоровьем у птицы не было.

Водитель назвал сокола Валерой. Мужчина решил оставить птицу у себя, пока она вновь не сможет летать. Питается сокол мышами, которых для него ловит хозяин.