В Кировской области 171 человек прошел бесплатное переобучение

Жителям региона доступно более 100 направлений обучения Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках национального проекта «Демография» в Кировской области 171 житель старше 50 лет прошли бесплатное переобучение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2023 году заявки на участие в программе профессиональной переподготовки подали 448 человек. 238 из них начали учиться. 171 человек прошел обучения и получил новую востребованную профессию. 154 из них нашли работу по полученной специальности. Пройти переподготовку могут как работающие, так и безработные.

– Чаще всего жители нашего региона учатся на логопедов, психологов, библиотекарей, делопроизводителей, машинистов котельной, кладовщиков, специалистов по логистике и снабжению, – рассказали в областном правительстве.

Отмечается также, что учебный процесс проходит дистанционно. Всего в 2023 году жителям Кировской области доступно более 100 направлений обучения.