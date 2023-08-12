Названы пять проблем, на которые чаще всего жалуются кировчане

За неделю система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1459 сообщений Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Названы пять проблем, на которые чаще всего жалуются жители Кировской области. Об этом сообщает Центр управления регионом.

С 4 по 10 августа система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1459 сообщений. 267 жалоб касались дорог. По таким вопросам обращались жители Кирова, Кирово-Чепецка, а также Советского и Орловского районов. Люди сообщали о дорогах, которые необходимо отремонтировать.

Еще 254 сообщения касались благоустройства. 123 жалобы касались ЖКХ, 114 – общественного транспорта. Еще 51 обращение было связано с образованием.

– От жителей Кирова увеличилось число сообщений о ремонте тротуаров, благоустройстве общественных пространств, а также о проблемах в работе общественного транспорта, – говорится в сообщении.

Напомним, жители Шабалинского района просят отремонтировать участки федеральной трассы «Вятка». Там имеются места с просадками и пучинами. Водителям приходится объезжать неровности по встречной полосе, а это серьезно влияет на безопасность. Кировский Минтранс подготовит информацию о дефектах на трассе и направит ее в Росавтодор. Далее будет принято решение о ремонте.