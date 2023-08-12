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НовостиОбщество12 августа 2023 11:52

Названы пять проблем, на которые чаще всего жалуются кировчане

По количеству обращений лидируют дороги
Алексей ЕЛАГИН
За неделю система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1459 сообщений

За неделю система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1459 сообщений

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Названы пять проблем, на которые чаще всего жалуются жители Кировской области. Об этом сообщает Центр управления регионом.

С 4 по 10 августа система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1459 сообщений. 267 жалоб касались дорог. По таким вопросам обращались жители Кирова, Кирово-Чепецка, а также Советского и Орловского районов. Люди сообщали о дорогах, которые необходимо отремонтировать.

Еще 254 сообщения касались благоустройства. 123 жалобы касались ЖКХ, 114 – общественного транспорта. Еще 51 обращение было связано с образованием.

– От жителей Кирова увеличилось число сообщений о ремонте тротуаров, благоустройстве общественных пространств, а также о проблемах в работе общественного транспорта, – говорится в сообщении.

Напомним, жители Шабалинского района просят отремонтировать участки федеральной трассы «Вятка». Там имеются места с просадками и пучинами. Водителям приходится объезжать неровности по встречной полосе, а это серьезно влияет на безопасность. Кировский Минтранс подготовит информацию о дефектах на трассе и направит ее в Росавтодор. Далее будет принято решение о ремонте.