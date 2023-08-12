Улицу Капитана Плетнева в Кирове построят до конца ноября

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Строительство улицы Капитана Плетнева в Кирове планируют завершить до конца ноября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время ведется устройство основания дороги. Далее уложат специальные синтетические материалы и щебень. Если погода будет благоприятной, в сентябре начнут укладывать асфальтобетон. Дорогу строят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте уже имеется ливневая канализация. Рабочие установили дождеприемные и смотровые колодцы, а также проложили коллекторы. В настоящее время специалисты строят основной коллектор в сторону очистных сооружений.

Улица Капитана Плетнева находится в низине, а потому ливневая канализация здесь необходима. Она позволит исключить подтопления. Строительство дороги выполнили на треть. Работы ведутся по графику. Планируется, что они завершатся к концу ноября.

– Помимо двух полос для транспорта, предусмотрены тротуары и велодорожки, а также уличное освещение, – отметили в администрации.