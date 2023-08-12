Жители просят отремонтировать трассу «Вятка» в Шабалинском районе

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Шабалинского района просят отремонтировать участки федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Договоренность о ремонте федеральных трасс была достигнута между региональными властями и Упрдор «Прикамье». Так, уже привели в порядок участок автодороги Р-243 от Зонихи до Вахрушей. Кроме того, масштабные работы ведутся на участке от Кирова до моста через реку Молома.

Однако жители жалуются на состоянии трассы «Вятка». Речь, в частности, идет об участке в Шабалинском районе. Там имеются места с просадками и пучинами. Водителям приходится объезжать неровности по встречной полосе, а это серьезно влияет на безопасность. Кировский Минтранс подготовит информацию о дефектах на трассе и направит ее в Росавтодор. Далее будет принято решение о ремонте.