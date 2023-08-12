Для детей из Запорожской области провели экскурсии по Кирову и Москве

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Для 26 детей из Запорожской области провели экскурсии по Кирову и Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Юные жители Веселовского муниципального образования отдыхали в одном из загородных лагерей центра «Вятские каникулы». Для них организовали творческие и спортивные активности. Детей знакомили с историей и культурой России.

Далее для юных гостей организовали экскурсии. В Кирове школьники посетили Детский космический центр им. В.П. Савиных. Они побывали в зале «Пилотируемая космонавтика». Там представлены костюмы и личные вещи космонавтов, экспонаты с космических кораблей, приборы, макеты спутников и ракет, образцы космической пищи, а также скафандр для выхода в открытый космос «Орлан».

В зале «Исследование космического пространства» дети увидели глобусы Луны и Марса. Юные жители Запорожской области посмотрели видео об изучении планет Солнечной системы. В интерактивном зале «Астрофизические явления» их научили создавать искусственные облака и торнадо, а также генерировать электричество. Завершилась экскурсия фильмом о космосе в планетарии.

Затем дети отправились в Москву. В столице для них организовали экскурсию по историческим местам. Школьники посетили, в частности, Красную площадь и Музей Победы.