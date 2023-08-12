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НовостиПроисшествия12 августа 2023 7:19

Кировчанин чуть перевел мошенникам 300 тысяч рублей: его отговорила сотрудница банка

Мошенники чуть не украли у жителя Кирова 300 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники чуть не украли у 87-летнего жителя Кирова 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанину позвонил неизвестный и представился банковским работником. Собеседник заявил, что 300 тысяч рублей, которые горожанин получил в качестве наследства от жены, необходимо вернуть на счет в Центробанк. Неизвестный также заверил, что взамен мужчина получит новые денежные средства.

Житель Кирова поверил и обратился в кассу. Оператор банка убедила мужчину в том, что он имел дело с мошенниками. После этого пенсионер передумал переводить деньги. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемых.