Решать, включать ли «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков, будут 14 августа

Одно заседание назначено на 14 августа, другое - на 15-е. Фото: ФАС

Управление капитального строительства (УКС) предлагает включить ООО СК «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков. Материалов несколько - по школе в Долгушине и жилым домам.

Кировское УФАС России планировало рассмотреть заявление по школе в пятницу, 11 августа. Однако заседание отложили до понедельника, 14 августа: нужно ознакомиться с документами, а также получить материалы от УКСа и «Монолита».

Заседание по жилым домам, напомним, назначено на вторник, 15 августа.

Параллельно УФАС завело дело на администрацию Кирова, усмотрев в действиях одного из департаментов признаки нарушения закона о конкуренции. Жалобу подавал как раз «Монолит».