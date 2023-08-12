Кировский бомж станет писателем

Рука, которая вообще не двигалась, медленно, но верно восстанавливается. Фото: kirovreg.ru

Кировские соцработники поделились историей Сергея К. - человека без места жительства.

Мужчина остался без жилья, пока был в Москве на заработках. В прошлом году сильно повредил руку. После была сделана операция, но рука все равно перестала двигаться.

Поэтому Сергей обратился в центр «На Казанской». Уже месяц проходит здесь реабилитацию: работает с психологом, ходит на массаж и физио, участвует в культурных событиях. На днях мужчина с удивлением заметил, что пальцы на «висячей» руке вновь шевелятся, - поделились в правительстве.

Параллельно Сергей пишет книгу воспоминаний о 90-х годах в Таджикистане: тогда он служил там миротворцем.

После курса реабилитации мужчина хочет вновь устроиться на работу и решить вопрос с жильем.

Если вы знаете людей, которым, как и Сергею, нужна помощь - сообщите по горячей линии (8332) 22-71-24.