Пырлог предлагает бороться с перевозчиками-нелегалами дотациями и снижением цены билета

В других регионах билеты на маршрутах делают дешевле, чем у нелегалов, а разницу покрывает бюджет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях в Кирове побывал Общественный совет при федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Эксперты говорили о немногочисленных успехах и заметных проблемах местного транспорта.

Сотрудники АТП жалуются на перевозчиков-нелегалов, которые забирают у «нормальных» компаний немалую часть потенциальной выручки. Об этой же проблеме говорил экс-руководитель КПАТа и АТП, общественник, ныне - руководитель предприятий в Ярославской области Денис Пырлог.

- Вчера зашел на автовокзал Кирова, насчитал до 14 машин нелегальных перевозчиков, - цитируют Дениса Юрьевича «Бизнес Новости». - Это кого смог идентифицировать. На самом деле их больше.

Предложение Пырлога - конкурировать с нелегалами по стоимости билета. Сейчас поездка до поселения в 90 километрах от Кирова обходится в 350 рублей. В других регионах цена на 100-150 рублей ниже, разницу покрывают дотациями из бюджета.

- Можно и дальше повышать стоимость проезда, но отток пассажиров превысит все плюсы от такого повышения, - заключил эксперт.

Пырлог считает, что нужно финансировать эту сферу. Можно на несколько лет «заморозить» тарифы.