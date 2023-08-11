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НовостиОбщество11 августа 2023 13:32

Парк троллейбусов в Кирове обновят, но точной даты нет

Власти рассчитывают на участие в госпрограммах
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Немалая часть парка - старые троллейбусы

Немалая часть парка - старые троллейбусы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из проблем пассажирских перевозок в Кирове - троллейбусы. Маршрутов немного, сами транспортные средства старые.

С двумя программами, по которым можно было обновить парк транспорта (БКД и «Чистый воздух»), Кировская область «пролетела». Но есть и другие варианты.

Сейчас власти ждут новую программу, разрабатываемую минтранспорта РФ. Параллельно АТП и мэрия подали заявку на обновление троллейбусов, в том числе при помощи государственной транспортной лизинговой компании.

С обновлением автобусов Киров и регион более-менее справляются: появились такие инструменты как инфраструктурные и специальные казначейские кредиты. А проблему с троллейбусами нужно решать на высоком уровне, - пишут «Бизнес Новости» со ссылкой на кировского замминистра транспорта Артема Драчкова.