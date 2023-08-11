Панов обошел кировские СИЗО

Александр Георгиевич смотрел карцер, прогулочные дворы, режимные помещения, медчасти. Фото: www.ombudsman.kirov.ru

На днях новый (старый) уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов побывал в следственных изоляторах № 1 и № 2 в Кирове.

В СИЗО-2 смотрел, как содержат женщин и несовершеннолетних, какие есть условия для учебы и воспитательной работы, лекарственного обеспечения, готовки. В СИЗО-1 посетил карцер (проверил, как содержат нарушителей), обошел камеры режимных корпусов и другие помещения, включая медчасть. Заодно провел личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В целом, по словам уполномоченного, все надлежащие условия в СИЗО поддерживаются. Однако «есть моменты, требующие внимания». Это, в частности, содержание жилых помещений и коммунально-бытовых объектов, а также медицинское обеспечение лиц, содержащихся под стражей.