Каждый второй кировчанин - за базовый доход, когда деньги дают просто так

Денег много не бывает - так считают 56% опрошенных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В России продолжают обсуждать идею введения базового безусловного дохода, то есть ежемесячных выплат гражданам от государства.
Каждый второй житель Кирова (56%) поддерживает эту инициативу, - говорят по итогам опроса аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Категорически против - 12% респондентов. Примерная формулировка ответа - «работать надо, а не потакать лентяям».
Мужчины поддерживают идею базового дохода охотнее, чем женщины (60% против 52%). Сторонников таких выплат также больше в возрастной группе 35-44, чем в других.
Напомним, по данным другого крупного сервиса, к лету средняя предлагаемая кировчанам зарплата доросла уже до 41 тысячи рублей.