Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:17

В Кирове мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой

Авария произошла на улице Казанской
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предварительные причины столкновения неизвестны. Фото: ГИБДД Кировской области

Предварительные причины столкновения неизвестны. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове не поделили дорогу легковушка и мотоцикл. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 10 августа в 10.16. У дома №52 по улице Казанской столкнулись «Лада Веста» и мотоцикл. В результате пострадал 41-летний водитель «железного коня». Предварительные причины случившегося ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что кировские врачи спасли 11-летнюю девочку после автокатастрофы.