В Кирове мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой

Предварительные причины столкновения неизвестны. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове не поделили дорогу легковушка и мотоцикл. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 10 августа в 10.16. У дома №52 по улице Казанской столкнулись «Лада Веста» и мотоцикл. В результате пострадал 41-летний водитель «железного коня». Предварительные причины случившегося ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что кировские врачи спасли 11-летнюю девочку после автокатастрофы.