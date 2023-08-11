В Кировской области трое мужчин спасли тонущих девушек

Купавшиеся девушки не смогли справиться с течением. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, инцидент произошел в Подосиновце неделю назад. Две девушки плавали на границе зоны купания. В какой-то момент обе не справились с течением и их начало сносить на глубину.

Крики о помощи услышал муниципальный спасатель Илья Ушаков, дежуривший в тот день на пляже. Он тут же бросился в воду. На помощь ему пришел Евгений Зуев, дознаватель отделения надзорной деятельности ГУ МЧС, отдыхавший в тот день на пляже. Вместе со спасателем он удерживал девушек, не давая им уйти под воду.

В это время к ним присоединился еще один отдыхающий - Александр Залесов. Он подплыл к тонущим со спасательным кругом. Втроем мужчины успокоили девушек и помогли им выбраться на берег.

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